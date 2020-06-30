Москва, 30 июня 2020, 12:04 — REGNUM В настоящее время ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Россия ратифицировала 20 лет назад, серьёзно ухудшилась. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте ведомства 30 июня.
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В МИД РФ добавили, что до сих пор не подписали или не ратифицировали ДВЗЯИ оставшиеся восемь стран, от которых зависит его вступление в силу.
В заявлении отмечено, что в настоящее время режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьёзнейшими вызовами, поэтому необходимо сделать всё возможное для преодоления негативных тенденций.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года замгенсека ООН Идзуми Накамицу заявляла, что вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является одной из важнейших задач мирового масштаба. Она призвала приложить все усилия, чтобы он начал действовать.