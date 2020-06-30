Москва, , 12:04 — REGNUM В настоящее время ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Россия ратифицировала 20 лет назад, серьёзно ухудшилась. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте ведомства 30 июня.

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«Сегодня мы вынуждены констатировать серьёзное ухудшение ситуации вокруг ДВЗЯИ, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу».

В МИД РФ добавили, что до сих пор не подписали или не ратифицировали ДВЗЯИ оставшиеся восемь стран, от которых зависит его вступление в силу.

«Наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний», — подчеркнули в министерстве.

В заявлении отмечено, что в настоящее время режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьёзнейшими вызовами, поэтому необходимо сделать всё возможное для преодоления негативных тенденций.

«Россия призывает упомянутые восемь государств и, прежде всего, США пересмотреть свою позицию и «дать зелёный свет» превращению этого важнейшего с точки зрения глобальной безопасности договора в полноценно действующий международно-правовой инструмент», — добавили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года замгенсека ООН Идзуми Накамицу заявляла, что вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является одной из важнейших задач мирового масштаба. Она призвала приложить все усилия, чтобы он начал действовать.