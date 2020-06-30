Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает день принятия очередных поправок в Конституцию историческим и выражает уверенность, что нынешнее правительство с этой Конституцией проведет мирные, прозрачные и справедливые выборы.

Специальное заявление в связи с утверждением парламентом Грузии поправок в Конституцию администрация президента распространила 29 июня вечером, после того, как Саломе Зурабишвили подписала утвержденный законопроект.

«Я подписала конституционные изменения, которые являются новым шагом на демократическом пути Грузии. Хочу поблагодарить за это парламент, каждого члена парламента, который поддержал эти изменения, и каждого члена парламента, который не поддержал их, но я уверена, что реально все поддерживали эти изменения, потому что это очень серьезный шаг к нашему прогрессу, демократии и стабильности, серьезный шаг к выборам, которые ожидают нас в октябре», — заявила президент.

Она подчеркнула, что считает себя ответственной и по Конституции, и с моральной точки зрения, за стабильность в стране, и пояснила, что именно из этих соображений подписала акт о помиловании (президент имела ввиду помилование двух лидеров оппозиции — Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили, которые отбывали наказание за ранее совершенные преступления). Она также отметила роль послов-фасилитаторов в процессе достижения соглашения по поправкам в Конституцию, и выразила им благодарность за усилия, ориентированные на упрочение в Грузии стабильности.

По словам Саломе Зурабишвили, страну ожидает сложный период, но она верит, что все вызовы будут преодолены.

«Мы все знаем, что нас ожидает сложный период. Наши успехи во время пандемии, наша сегодняшняя стабильность многих, возможно, не устраивает, и на пути, который доведет нас до выборов, будет еще очень много вызовов. Мы все вместе справимся с этими вызовами, и я верю, что мы проведем мирные, прозрачные, справедливые выборы, как и было запланировано. И верю, что пандемия нам в этом не помешает», — заявила президент.

Напомним, что поправки в Конституцию в третьем чтении парламент Грузии утвердил 29 июня. Фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии» в голосовании не участвовали. Принятие поправок было предусмотрено соглашением от 8 марта, которое правящая партия и оппозиция заключили при содействии иностранных дипломатов в посольстве США. Помимо изменения избирательной системы оно предусматривает и предотвращение фактов политизации правосудия. Именно это положение оппозиция истолковала как освобождение политзаключенных и выдвинула властям условие освобождения трех своих соратников — бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.

Под давлением западных политиков и дипломатов Угулава и Окруашвили были освобождены на основании акта президента о помиловании. Процесс над Руруа, обвиняемым в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, пока продолжается.