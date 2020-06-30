Тегеран, , 11:59 — REGNUM Руководителя одного из иранских новостных порталов власти страны приговорили к смертной казни за то, что он получал помощь от иностранных разведок. Об этом 30 июня заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, его слова приводит агентство Tasnim.

Также сообщается, что полученный главой иранского СМИ портал приговор является не окончательным, и обвиняемый на данный момент имеет право его обжаловать.

Кроме этого, как ранее сообщало агентство IRNA, указанного руководителя СМИ задержали за «антиреволюционную деятельность», и уточняло, что он получал поддержку от разведок Франции, США и Израиля.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитная часть ВС Ирана) задержали руководителя новостного портала «Амад Ньюз» Рухоллу Зама, который занимался активным освещением протестов, проходивших в стране с конце декабря 2017 года по январь 2018 года.