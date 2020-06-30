Москва, , 11:44 — REGNUM Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда считает, что и по прошествии столетий территориальная целостность нашего государства останется такой же, как сейчас. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предстоящее голосование, он, в частности, отметил:

«Как атаман Всероссийского казачьего войска, как генерал, как человек, прослуживший в вооруженных силах длительный период времени и просто как житель нашей страны хотел бы сказать, что завтра пройдёт историческое событие: мы будем проводить общее российское голосование за поправки в основной закон нашей страны. И это будет поистине народная Конституция.

Потому что раньше, когда формулировали статьи Конституции, никто из простых жителей никогда не принимал участие в этом процессе. Но в этот раз мы получили огромнейшее количество предложений — от коллективов, от физических лиц — именно предложений по поправкам к Конституции Российской Федерации. Практически все, кто думает о будущем нашей страны, кто действительно болеет за нашу великую Россию, именно эти люди принимали участие в формировании этих поправок. Поэтому — ещё раз повторю: это моё мнение, Конституция — народная.

Огромнейшее количество поправок имеет стратегическое значение, и одна из них — незыблемость наших границ, невозможность отчуждения территорий. Мы прекрасно помним, сколько притязаний о территориальной целостности к нам имеют Украина и Япония. Они разевают рот и пытаются что-то оттяпать себе. Ничего у них не получится. Я очень рад, что есть поправка, закрепляющая принцип неотчуждаемости. Абсолютно уверен, что через десятки, через сотни лет территория нашей страны будет в тех же границах, что и сейчас. То есть ни пяди земли мы не должны никому отдавать, ни перед кем мы не должны преклонять голову.

Это — наша территория, это — наша земля! Пусть никто не разевает рот на наши территории. Я вспоминаю некоторые заявления бывшего государственного секретаря США Мадлен Олбрайт. Вот она говорила, что в России очень много тайги, что мы не успеваем смотреть за всем. Это наши проблемы, никто не смеет к нам сунуться. Никто. Иначе просто получат по зубам. Мы никуда не лезем, мы ни на какие территории не претендуем, но и к нам не лезьте!

Это наша земля, это — наша территория, и никогда ни кусочка мы никому не отдадим. Поэтому я голосую за эту поправку и за все, которые внесены в Основной закон Российской Федерации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию, но голосование по ним пришлось отложить на 1 июля из-за мировой эпидемии коронавируса.

Поправка, касающиеся территориальной целостности России, звучит так: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».