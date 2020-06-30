Москва, , 11:41 — REGNUM Вице-спикер Госдумы, зампред ПАСЕ Петр Толстой («Единая Россия») направил обращение в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в связи с заявлениями представителей дипмиссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также в связи с появлением флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях посольств США и Великобритании, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

«Происходит стирание грани между добром и злом, понимания того, что такое хорошо и что такое плохо. Мы не допустим вмешательства во внутренние дела своей страны, мы против навязывания нам чуждых ценностей, правил поведения, правил игры, мы против нарушения наших законов. И право на свой суверенитет в принятии решений мы будет решительно отстаивать!» — заявил Толстой журналистам.

По его словам, заявления, в частности посла Канады Элисон Леклер, могут быть расценены как попытка давления на свободное волеизъявление граждан России в ходе всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ.

Авторы акции призывают правительство РФ придерживаться заявленной приверженности к защите прав всех граждан, включая лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов.