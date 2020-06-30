Москва, , 11:35 — REGNUM Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЯЗИ) серьезно ухудшилась, сообщили 30 июня в пресс-службе МИД России.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление, приуроченное к 20-летию ратификации договора Россией. Отмечается, что спустя 20 лет со дня открытия для подписания договора он так и не вступил в силу.

Причиной является нежелание ратифицировать договор восемью странами. «Наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США», — говорится в заявлении МИД.

В министерстве добавили, что США открыто заявили, что не планируют подписывать договор и готовят почву для возобновления ядерных испытаний. «Россия призывает упомянутые восемь государств и, прежде всего, США пересмотреть свою позицию», — сообщили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 2019 года заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу заявил, что одной из важных задач мирового масштаба является вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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