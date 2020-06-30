Иерусалим, , 11:42 — REGNUM Израиль продолжит силовые действия в отношении Ирана для недопущения «военного закрепления» исламской республики в Сирии. Об этом 30 июня заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции со специальным представителем США по Ирану Брайаном Хуком в Иерусалиме, показанной израильским ТВ.

«Мы полны решимости, и Израиль не позволит Ирану закрепиться в военном отношении в Сирии. Мы предпринимаем силовые военные действия против Ирана в Сирии и в других местах по необходимости», — сказал Нетаньяху.

Также он указал, что израильская сторона продолжит осуществление такого рода действий, так как они являются предупреждением создания «еще одного террористического и военного фронта против Израиля в Сирии».

Кроме того, израильский премьер-министр выдвинул обвинения против Ирана в том, что власти страны осуществляют спонсорскую деятельность ближневосточных террористов и продолжают вести свои ядерные разработки.

«Кампания (президента США Дональда) Трампа по максимальному давлению на Иран основана на одном простом принципе: если Иран хочет добиться к себе отношения как к нормальной стране, он должен вести себя как нормальная страна», — заявил Нетаньяху.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что Израиль рассматривает готовность Египта производить сборку российских танков Т-90МС как «очень тревожный шаг».