Москва, , 11:30 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на спасение объектов культурного наследия, внесла в Госдуму депутат Наталья Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Для введения единой процедуры приватизации в отношении объектов культурного наследия и занимаемых ими земельных участков предлагается дополнить статью 39.3 Земельного кодекса РФ пунктом 1.1, в котором закрепляется возможность продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на торгах, проводимых в форме конкурса.

Еще одним законопроектом создаются возможности для применения инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений в сфере сохранения культурного наследия.

«Сейчас реконструкция объектов культурного наследия и их сохранение не являются предметом регулирования ни закона «О концессионных соглашениях», ни закона «О государственно-частном партнерстве», соответственно памятники архитектуры в перечень объектов в отношении которых могут заключаться такие договора не включены. Поправки исправляет этот пробел в законодательстве», — пояснила автор.

Третьим законопроектом предлагается расширить перечень полномочий органа государственной охраны объектов культурного наследия, дополнив его положением о возможности принудительного приостановления работ, проведение которых может ухудшить состояние объектов культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность. Орган власти сможет выносить решения о приостановлении незаконных строительных, изыскательских, земляных и прочих хозяйственны работ на здании — памятнике и после согласования с прокуратурой направлять такое решение для принудительного исполнения в службу судебных приставов.