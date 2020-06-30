Сурабая, Индонезия, , 11:30 — REGNUM Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини внезапно упала на колени и заплакала перед индонезийской Ассоциацией врачей города во время дискуссии, посвященной борьбе с COVID-19 в Сурабая, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что мэр города чувствует вину за ситуацию в области здравоохранения в Сурабая.

Встреча в мэрии Сурабая остановился на мгновение, когда мэр города упала на колени и заплакала у ног доктора Сударсоно, председателя региональной больницы общего профиля.

Мэр города заявила, что изо всех сил старалась помочь в трудностях, возникших в больнице. Однако учреждение, принадлежащее правительству провинции Восточная Ява, отказалось от помощи в виде средств индивидуальной защиты (СИЗ), отправленных правительством города Сурабая.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня 2020 года в Индонезии выявлено 55092 случая заражения SARS-CoV-2.