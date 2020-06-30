Киев, , 11:35 — REGNUM Около 600 членов профсоюзов собрались на митинг у стен Верховной рады Украины, сообщило 30 июня информационное агентство «УНИАН».

Участники митинга выступают против «антисоциальной политики» властей и требуют не принимать законопроект №2681, который, по их мнению, направлен на уничтожение профсоюзного движения.

Протестующие утверждают, что власти хотят отменить статью, которая обязывает работодателя согласовывать с профсоюзом увольнение работников. Они также требуют своевременную выплату заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи выяснили, что 40% жителей Украины не поддерживают проведение второго этапа медицинской реформы. Примерно четверть опрошенных одобряет продолжение реформы.

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