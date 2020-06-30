Киев, , 11:13 — REGNUM Тема возможной отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова себя исчерпала, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 июня в интервью «BBC-Украина».

"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. По реформе полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают», — рассказал он.

Шмыгаль также отметил, что со времён реформы полиции, на Украине изменился уровень доверия к правоохранителям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины сообщил, что реформированная полиция вызывает большее доверие, о чём свидетельствует частота обращений людей в правоохранительные органы.

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