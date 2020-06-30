Киев, 30 июня 2020, 11:13 — REGNUM Тема возможной отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова себя исчерпала, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 июня в интервью «BBC-Украина».
Шмыгаль также отметил, что со времён реформы полиции, на Украине изменился уровень доверия к правоохранителям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины сообщил, что реформированная полиция вызывает большее доверие, о чём свидетельствует частота обращений людей в правоохранительные органы.
Читайте также: Премьер Украины считает, что правоохранительная система вызывает доверие