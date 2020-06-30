30 июня 2020 | Время чтения 30 мин

Кирилл Забавский, , 11:07 — REGNUM



СССР

Глава 10 — За 22 года на уровне Президента России

Часть 1 — Введение

В строительстве Союзного Государства важен результат, а не процесс. Результат считался-бы положительным, если бы Союзное Государство уже было-бы построено. В свою очередь, это открыло бы новые горизонты для новых проектов, реализация которых, многократно перекрыла бы текущие «барыжные» склоки. Соответственно обе стороны учредители Союза были бы в выигрыше.

Даже отрицательный результат в виде прекращения создания Союзного Государства был бы лучше, чем вялотекущая его имитация. Закрытие проекта Союзного Государства, дало-бы нам опыт, возможность работы над ошибками, а затем новый путь. Фактически, это нужно было сделать тогда, когда строительство Союзного Государства, вышло за временные рамки создания Советского Союза руководством четырёх республик.

22 года возни вокруг Союзного Государства показывают, что этот процесс может продолжаться ещё дольше и стремиться к бесконечности. Бесконечность — это утопия, которая заменила собой и угробила идею реального Союза. Время указывает на действующих лиц, как на виновников столь долгого строительства.

Виноваты всегда обе стороны. С А.Г.Лукашенко спрос за нежелание активно строить Союз, как с А.Г.Лукашенко, что с него взять. С России спрос за неспособность решить проблемы с желаниями или не желаниями А.Г.Лукашенко, образно говоря, как с медведя. Неспособность России решить эти вопросы, не важно каким способом и не важно с каким результатом, обнажает ещё большую её слабость в других делах.

На примере этого, наши современные и будущие недруги, смогут просчитать слабости и недостатки системы управления государством, которую если представить в виде фрактальной системы, будут клинить своеобразным фрактальным клином, в остальных сферах и других масштабах. Что может привести к полному коллапсу России в будущем.

Угроза полного коллапса России должна привести к пониманию необходимости пересборки системы управления государством в новой конфигурации, исключив из неё текущие недостатки. Которые, в свою очередь мы постараемся подсветить в следующих подглавах, чтобы таким образом побудить к их исправлению.

Правда в отличии от описания белорусских проблем, находящихся на поверхности, мы будем подсвечивать только подводную часть российских проблемных «айсбергов».

Часть 2 — Система управления государством В.В.Путина

В Советском Союзе целостное развитие личности, с опорой на высокие морально-нравственные принципы, в рамках системы разрешений и ограничений поведения в обществе, было основой формирования каждого советского человека в частности и советского народа в целом.

Далее будут представлены примеры советских подходов по воспитанию личности в основных сферах жизни общества. С пониманием, что внимание в изложении будет сосредоточено лишь на определённых воспитательных линиях, в то время, как их многообразие было не меньше (а зачастую больше), чем в других странах мира.

Во-первых, в Советском Союзе традиционные устои русского общества закладывались в детях с ранних лет. Для девочек, предназначались куклы всегда меньшего или младенческого возраста, что должно было через игру с ними воспитывать заботу к малышам, то есть воспитывать у девочек с детства материнский инстинкт. Для мальчиков, предназначались в основном «солдатики», которые имели обязательно взрослый и мужественный вид, что должно было через игру с ними воспитывать уважение к старшим и конечно-же долг защищать Родину.

Во-вторых, советское государство стремилось установить в обществе культ семьи и традиционных отношений между взрослыми мужчиной и женщиной. В свою очередь нетрадиционные отношения были под запретом, в Уголовном Кодексе была статьи за мужеложство и скотоложство, а педерастия, педофилия, копрофилия и тому подобные извращения (входящие в ЛГБТП+ движение на Западе) считались болезнями. С одной стороны, это существенно ограничивало свободу личности, пресекало расход энергии в безумных направлениях и противоестественный опыт; с другой стороны, это концентрировало (усиливало) энергию, внимание и время в традиционных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.

То есть, ограничения свободы действий во всех направлениях компенсировались их качеством в естественных направлениях. Завоевание женщины требовало от мужчины больших усилий, в виде мужественных поступков, например защиты от хулиганов, материального обеспечения, развлечения посвящением ей стихов и так далее. Преодоление проблем в семейной жизни требовало от жены, как хранительницы «домашнего очага» развития добродетельных качеств заботы, терпения, уважения и тому подобных.

В-третьих, в СССР воспитывалось уважительное отношение к старикам, например в виде уступания лучших мест в транспорте, пропуска вне очереди и предоставления других привилегий. В 1932 году был законодательно установлен возраст выхода на пенсию по старости — 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин, что на тот момент являлось лучшими условиями для стариков в сравнении с остальным миром. Также, в качестве обратного отзыва, в общественные отношения внедрялось — наставничество со стороны старших поколений по отношению к молодым.

В-четвёртых, в противоположность индивидуализму, культивируемому на Западе, основой советского социалистического строя был коллективизм. То есть, главенство интересов коллектива над интересами личности, признающей приоритет общественного блага над личным и добровольно подчиняющей свои интересы — интересам общества. Коллективизм проявлялся в ведении хозяйства, общественных делах, а также в управлении государством в виде Советов.

В-пятых, в Советском Союзе вершиной воспитания морально-нравственных принципов в человеке, вне зависимости от возраста, пола и социальных отличий — было воспитание любви к Родине, для мужчин это выражалось в долге по Её защите перед Отечеством. При этом, понятие Родины неразрывно было связано с народом, производным которого были советская власть и советское государство. В этой связи, было принято считать, что те, кто против СССР и советской власти — являются врагами народа и предателями Родины.

Морально-нравственные принципы через антропоморфизм можно сравнить с позвонками, хрящами и суставами, работающими на сгибание и разгибание частей тела в естественном направлении и ограничивающие движение в противоестественном направлении, что позволяет организму, используя свои суставы, изменяя положение тела, добиться необходимых действий, например подняться не только над землёй, но и над собой во времени и пространстве. Иначе говоря, это то, что отличает позвоночных существ от беспозвоночных.

На уровне человека, высокие морально-нравственные принципы, вместе с твёрдыми убеждениями советских людей можно сравнить с булыжниками. Кроме того, потенциал действий советского гражданина следует представить в виде могучей волны, с огромной амплитудой, что является своеобразной аллегорией того, на что был способен советский человек. В свою очередь, всё вместе было призвано формировать у гражданина направление деятельности — за правое дело — против несправедливости.

На уровне общества, советские граждане, твёрдость принципов и убеждений которых можно сравнить с булыжниками, их потенциал с могучими волнами, в направлении против всякого зла, благодаря коллективизму трансформировали индивидуальное могущество в коллективное. В этой связи, следует отметить, советское общество отличалось от других, помимо норм высокой морали и большего потенциала, дополнительными качествами сплоченности, взаимовыручки и самопожертвенности.

На уровне государства, Советский Союз принято считать своеобразным историческим экспериментом, цель которого заключалась в формировании идеального человека, производного от него идеального общества и производного от него идеального государства. Советское государство, сформированное таким образом, можно представить в виде огромного медведя.

Вместе с этим, гипертрофированная защита от «грязи» на всех уровнях формирования советского человека, общества и государства, вместо дозированных иммуностимулирующих прививок этой самой «грязью», привела к тому, что на каждом из этих уровней к ней не выработался естественный защитный иммунитет.

Иначе говоря, доведение благородного металла до идеальной чистоты отнимает у него полезные свойства, то есть без умеренных примесей он становится хрупким. Таким образом, эксперимент по созданию идеальных человека, общества и государства, без выработки самобытного иммунитета к «грязи» закончился провалом.

Однако, это наш опыт, отказ от которого поведёт нас по новому циклу не выученных уроков, а его использование наоборот, позволит не допустить ошибок прошлого и продвинуться на следующую ступень развития в будущем. Пока живы рожденные в СССР, живо советское понимание о том, что Советский Союз вовсе не развалился, а растворился в вечности.

Это значит, подобно тому, как по пророческому замечанию К.Г.Маркса призрак коммунизма бродил когда-то по Европе, так и сейчас дух Советского Союза живёт в сердце каждого советского человека и ждёт своего времени, чтобы материализоваться.

* * * * *

В западных странах, на примере США, основой формирования каждого человека в частности и народа в целом, является свобода выражения личности в обществе. При этом всякая свобода выражения личности, не должна быть направлена против государства. Вместе с этим, ограничение свободы выражений в направлении государства, компенсируется дополнительными свободами в направлении противоестественной природы вещей.

Далее будут представлены примеры западных, в большей степени американских подходов по воспитанию личности в основных сферах жизни общества. С пониманием, что при изложении воспитательных линий, мы постараемся раскрыть их суть, находящуюся за внешним фасадом.

Во-первых, на Западе помимо размытия гендерных отличий у детей с ранних лет, проводится также политика замещения материнского инстинкта у девочек и замещения мужественности у мальчиков. В этой связи, для девочек, предназначены куклы старшего, чем сам ребёнок возраста, например кукла Барби и ей подобные, что должно через игру с такими куклами формировать у девочек пример для подражания — выставление полуобнажённого тела на показ, накрашивание лица «на продажу» и жизнь в кайф. Для мальчиков предназначены игрушки образно походящие на «миньонов», например «губка Боб», Симпсоны и им подобные, придурошного вида и вероятно такого-же предназначения.

Во-вторых, в странах коллективного Запада, поступательно уничтожают институт брака и традиционные отношения между мужчиной и женщиной. Традиционный брак заменяется множеством вариантов — гостевыми браками, деловыми браками (то есть за деньги), однополыми браками, свободными отношениями, шведской семьёй, гражданским партнёрством и тому подобным. Из людей делают физических и нравственных трансгендеров, из матерей и отцов делают партнёра №1 и партнера №2, цифровой ряд предполагает, что партнёров в семье может быть больше двух.

В дополнение к этому, активно продвигаются программы «планирования семьи», «домашнего (анти)насилия», «ювенальной юстиции» и другие. Против традиционных отношений в форме брака между мужчиной и женщиной, для реализации своих чувств и продолжения рода, противопоставляются нетрадиционные законодательные нормы, которые являются ничем иным, как инструментом проникновения в семью и её регулирование извне. То есть, естественные непосредственные отношения между мужчиной и женщиной, замещаются опосредованными отношениями через государство и общество.

Мужчине больше нет нужды тратить свои силы, энергию и время на завоевание женщины, ввиду того, что для удовлетворения своих чувств и потребностей предоставляется множество других доступных вариантов, включая однополые отношения. Отсутствие необходимости совершать поступки с обоих сторон, то есть проявлять соответствующие качества, со стороны мужчины мужественность, со стороны женщины качества обольщения для привлечения к себе мужчин — согласно природе эволюционных процессов, делают эти качества не востребованными и в свою очередь подлежащими отмиранию за ненадобностью.

В-третьих, в западных странах во главе с США, отношение к старикам красноречивее слов выражается развитием сети домов престарелых. Распространение домов престарелых является следствием насаждения со стороны государства определенного типа отношений между поколениями в виде так называемой нуклеарной семьи, в которой взрослые представители разных поколений должны жить раздельно. Яркие примеры таких стран и государств — США, Северная и Западная Европа, Япония. В других государствах престарелые люди зачастую живут вместе со взрослыми детьми или другими близкими родственниками.

В-четвёртых, основой государственного строя США является капитализм, в основе которого в свою очередь заложен индивидуализм. Индивидуализм — это моральное, политическое и социальное мировоззрение, которое подчёркивает индивидуальную свободу, первостепенное значение личности, личную независимость в рамках конституционного правопорядка. Индивидуализм противопоставляет себя идее и практике подавления личности обществом или государством. Индивидуализм есть противоположность коллективизма.

В-пятых, в США основой патриотического воспитания является наличие внешней угрозы, борьба с которой является долгом всех граждан Америки. Что в свою очередь, ярко изложено в самом гимне США, сквозь который стержневой линией проходит призыв быть готовым к перманентной войне. Вместе с этим, продвигается превосходство Америки над остальным неразвитым миром. В этой связи, в обществе формируется алгоритм действий, заключающийся в том, что лучшая оборона — это нападение.

При этом внутренние разборки в США, на примере гражданской войны Севера и Юга, представляются таким образом, что не важно за какие идеалы воюют противоборствующие стороны, главное с обоих сторон есть примеры храбрости и доблести солдат, на которые следует всем равняться. То есть вместо идеологических ориентиров, простому обывателю предлагается сосредоточить своё внимание на проявлении эмоциональной стороны участников этих войн.

Размытие морально-нравственных принципов путём культивирования свободы выражения личности через антропоморфизм можно сравнить с выдёргиванием из организма позвонков, хрящей и костей. Вследствие чего должно получиться гибкое бесформенное тело, со множеством степеней свободы во всех направлениях, мотивированное на реализацию своих эмоций и чувств и способное извиваться любым образом. Однако, в виду физических возможностей данного тела, оно не способно встать на задние конечности и оторваться от земли. Иначе говоря, это то, что отличает беспозвоночных существ от позвоночных.

На уровне человека, отсутствие морально-нравственных принципов, вместе с отсутствием твёрдых убеждений у американских людей, благодаря распылению свободы выражений личности во всех направлениях, можно сравнить с песком. Кроме того, потенциал действий американского гражданина следует представить в виде ряби на воде, с незначительной амплитудой, что является своеобразной аллегорией того, на что способен коллективный американец. В свою очередь, всё вместе призвано формировать у гражданина направление деятельности — в разные стороны.

Вместе с этим, благодаря естественным стремлениям человека и возможности разнонаправленного самовыражения, американцы вполне способны достигать высокого уровня развития личности. Поэтому ошибочно считать, что все американцы глупы, физически слабы, не имеют высоких морально-нравственных принципов или других добродетелей, просто в формировании их такими, через подавление естественной природы вещей и традиционных ценностей заинтересовано само государство. Данный казус будет разрешён ниже в описании общественного и государственного уровней.

На уровне общества, американские граждане в противоположность коллективизму замыкаются на собственном индивидуализме. Именно «удавка» (ограничение) из индивидуализма, наброшенная сверху на каждого американца, нивелирует весь их потенциал высоких морально-нравственных принципов, убеждений и действий. Казус американского общества заключается в том, что насколько данная «удавка» является принудительной, настолько-же и добровольной, ввиду того, что её «поводок» тянется наверх к государственной идеологии капитализма, то есть к стремлению личного обогащения.

На уровне государства, политика направленная вниз на размытие морально-нравственных принципов и твёрдых убеждений в человеке; вслед за этим на разрушение всяких связей и укрупнений в обществе посредством индивидуалистических «поводков», ведущих к личному капитализму, усиливая государственный капиталистический строй в целом — делает американских людей и общество более управляемыми (послушными), а значит в свою очередь само государство делает более эффективным. Американское государство, сформированное таким образом, следует представить в виде гигантской анаконды.

Данная система управления государством, уже подтвердила в истории свою состоятельность, вместе с этим высокую живучесть, а также хищническую сущность. В конце ХХ-го столетия в конкурентной борьбе с Советским Союзом, американская «Анаконда» отравила ядом капитализма нашего советского «Мишку» и теперь он лежит в коме и бьётся в конвульсиях. После чего США стало мировым гегемоном.

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После развала СССР, в Российской Федерации, установился прозападный курс развития человека, общества и государства. В основе которого свобода выражения личности, индивидуализм в обществе и государственный капиталистический строй. Соответственно, высокие морально-нравственные принципы, традиционные ценности и идеологические ориентиры стали выживаться из жизни, как пережиток советского прошлого.

Далее будут представлены примеры современных российских подходов по воспитанию личности в основных сферах жизни общества. С пониманием, что ниже будут изложены не столько воспитательные линии, сколько знаковые события, за которыми мы должны понять всю их воспитательную подноготную.

В 2011—2012 годах в России по инициативе Президента Российской Федерации Д.А.Медведева в рамках реформы Министерства Внутренних Дел — «с целью повышения эффективности работы и улучшения имиджа правоохранительных органов России», произошло переименование милиции в полицию. За этим видится, как минимум подражательство западным названиям.

25 ноября 2015 года в Екатеринбурге Президент России В.В.Путин и Председатель Правительства Д.А.Медведев приняли участие в церемонии открытия Президентского центра Б.Н.Ельцина, после чего возложили цветы к памятнику первому российскому президенту. Следует отметить, что по-человечески их действия понять можно. Однако, с точки зрения российской государственности, нельзя идти на поводу человеческих порывов в отрыве от сути исторических событий. В этой связи, отношение к Б.Н.Ельцину должно быть соответствующее, как к символическому эпизоду с его участием — в 1991 году Б.Н.Ельцин с подельниками в Вискулях (Беловежская пуща, Белоруссия) подписал соглашение о развале Советского Союза, и первому кому он доложил об этом стал Президент США Джордж Буш — старший.

18 июня 2016 года в Санкт-Петербурге на здании Военного инженерно-технического университета, видным военно-политическим деятелем Российской Федерации С.Б.Ивановым, совместно с министром культуры РФ В.Р.Мединским, была открыта памятная доска в честь фельдмаршала финской армии барона Карла Густава Эмиля Маннергейма. В этой связи, следует напомнить, что после прихода к власти большевиков барон Маннергейм сбежал в Финляндию, которая в декабре 1917 году провозгласила независимость от России. В 1918 году он был назначен главнокомандующим финской армией. В 1941—1944 годах Маннергейм возглавлял финские вооруженные силы на стороне гитлеровской Германии в войне против СССР.

11 декабря 2018 года в Москве, в день столетия со дня рождения Солженицына, Президент Российской Федерации В.В.Путин открыл памятник этому деятелю. Российский лидер назвал Солженицына выдающимся соотечественником, писателем и мыслителем, истинным, настоящим патриотом России. В то время, как сам Солженицын был одним из первых советских антируссистов и посвятил всю свою жизнь обалгиванию и очернению Советской России. За это он получил множество наград и привилегий на Западе, включая Нобелевскую премию по литературе, власти США предоставили ему в собственность дом в городке Кавендише (штат Вермонт) и обеспечили полное содержание.

В последние годы в Москве, на 9 мая по случаю проведения торжеств в честь Победы Советского народа в Великой Священной Отечественной войне (1941−1945гг), власти постоянно драпируют Мавзолей Ленина на Красной площади, чтобы его не было видно во время военных парадов. Таким образом, на фоне продвижения символов современной России, пытаются скрыть символы советского и коммунистического прошлого.

Все вышеописанные события являются символичными. Некоторые из них произошли тогда, когда Президентом Российской Федерации был не В.В.Путин, однако в рамках его политического курса. Другие из этих событий произошли без непосредственного участия В.В.Путина, но в духе его политики.

Как говорится, всех дел не переделаешь. Вместе с этим, начало В.В.Путиным уже положено. В этой связи, в продолжение данного политического курса, следует ожидать последовательную и закономерную реализацию аналогичных событий, например:

— Установление памятника А.В.Колчаку, одному из предводителей «Белого движения» в период Гражданской войны в России в 20-е годы ХХ-го века, который вероятно считал своей Родиной Россию и любил её, однако воевал против неё на стороне и за деньги Антанты. Вследствие этого, увековечивание памяти о нём со стороны государства будет работать на размытие идеологических ориентиров в обществе и сосредотачивать внимание граждан на эмоциональной и мотивирующей стороне вопроса.

— Установление памятника А.А.Власову, одному из предводителей так называемой «Русской Освободительной Армии» в период Великой Священной Отечественной войны 1941−1945 годов, который возможно также по своему любил Россию, однако воевал против советского народа и СССР на стороне гитлеровских войск. Вследствие этого, развитие начатой линии со стороны государства по увековечиванию памяти кумиров разных общественных групп, ещё больше будет работать на размытие идеологических ориентиров в обществе и ещё сильнее сосредотачивать внимание граждан на эмоциональной стороне событий и персонажей.

— Продвижение нетрадиционных ценностей, популяризация ЛГБТП+ парадов, западных программ по «планированию семьи», программ раннего полового и трансгендерного воспитания детей в школах и детских садах, законов так называемой ювенальной юстиции о «домашнем насилии», которые предоставляют больше возможностей вмешиваться в семью со стороны общества и государства.

Управлять обществом, в котором подобно булыжникам, у людей заложены твёрдые морально-нравственные принципы, традиционные ценности и идеологические ориентиры, либо когда потенциал каждого человека в отдельности и народа в целом, представляет собой могучие волны, подобно потенциалу советского человека и народа — является для государственной власти трудоёмким и сложным.

В этой связи, чтобы сделать общество более управляемым для государства, нужна политика по размытию морально-нравственных принципов, традиционных ценностей и идеологических ориентиров по отношению к гражданину. Иначе говоря, выдёргиванию из него морально-нравственных и прочих позвонков, хрящей, суставов и таким образом превращению людей в бесхребетную биомассу.

Тогда, когда понятие Родина будет окончательно размыто настолько, что «любовь» к ней можно выражать очерняя её и живя за границей; «облагораживать» вывозя из неё богатства; «спасать» воюя против неё на чужой стороне; а чтобы не подступиться к самому понятию Родины, на дальних рубежах будут размыты все остальные принципы и ориентиры — такая Россия станет «не убиваемой». Просто потому-что будет жить в интересах и по правилам чужеродных стран. Но разве можно назвать это жизнью.

Сформированные таким образом индивиды и производное от них общество будет более управляемым, соответственно более полезным для государства в достижении его целей, а само государство в свою очередь станет более жизнестойким. С такой точки зрения, эффективность проводимой В.В.Путиным политики является невероятно высокой. В случае продолжения данной политики, со временем русский человек станет подобен образу беспозвоночного змеёныша, а государство в целом образу американской «анаконды».

Могучей и живучей, но американской и анаконды. Интересно, кто хотел-бы жить в таком «змеиноподобном» мире, в котором все страны созданы по лекалам «единственно правильной» западной системы ценностей и управления государством? Вероятно, кто-то хотел бы, а кто-то нет. Возможно, это мог оказаться даже в чём-то прекрасный и/или эффективный мир.

Однако, вне зависимости от этого, согласно первому закону диалектики, суть которого в том, что всякое развитие заключается в борьбе и единстве противоположностей, рано или поздно на Земле появится прогрессивный народ, а затем производное от него государство, которое будет воспитывать в своих гражданах высокие морально-нравственные принципы, традиционные ценности и идеологические ориентиры.

Вслед за этим, «змеиноподобный» однополярный мир на нашей планете, снова разделится на противоборствующие стороны «беспозвоночных» и «позвоночных» существ и таким образом станет двуполярным. На Земле возникнет паритет между двумя антагонистическими системами ценностей и управления государствами, конкуренция между которыми обеспечит новый этап развития человечества.

В настоящее время Россия идёт путём подражания и мимикрии за «беспозвоночным» Западом. В случае, появления новой «позвоночной» системы ценностей и управления государством, России снова придётся также, как сейчас за США, подстраиваться уже под новые формации, центры силы или державы, иначе раствориться в современной американской.

Наше поражение в «холодной войне» в 1991 году, на уровне государства привело к развалу СССР и появлению современной России. В наши дни «холодная война» трансформировалась в «эволюционную войну» и продолжилась на уровне народа. Дальше России разваливаться некуда, это последний рубеж.

Часть 3 — Внутренний двигатель В.В.Путина

На примере того, что Владимира Владимировича Путина одинаково ненавидят и левые коммунисты и правые либералы, суть его политики — не то и не другое. Впрочем, название его политики известно — Путинизм, согласно формулировке В.Ю.Суркова, изложенной в его работе «Долгое государство Путина». Но в чём заключается внутренний двигатель В.В.Путина, с этим мы сейчас и попробуем разобраться.

Тогда, когда М.С.Горбачёв начал проводить «перестройку» в СССР, многие обнадёжились этим и в знак поддержки хлопали в ладоши. Тогда, когда развалили Советский Союз, к власти пришёл Б.Н.Ельцин и начал пропивать страну, многие радовались этому «ветру перемен» и в знак признательности хлопали в ладоши. Тогда, когда В.В.Путин стал восстанавливать из руин промышленность, поднимать экономику, возвращать земли, собирать страну заново, многие за это стали его ненавидеть. Как же так?!

Большинство претензий коммунистов к В.В.Путину заключаются в том, что в сравнении с показателями жизни людей в Советском Союзе, в современной России жить стало намного тяжелее, например качество медицины и образования намного ухудшилось, тысячами закрываются больницы и школы, старики и многие граждане трудового возраста существуют за чертой бедности, красный флаг был заменён на дореволюционный триколор и так далее и тому подобное.

Да, так оно и есть. Однако, всё это является закономерным следствием развала СССР и перехода от коммунистического на капиталистический строй. Тогда, когда В.В.Путин не участвовал в развале СССР, не утверждал капиталистический строй, в качестве государственного, а также не менял государственную символику Советского Союза на нынешнюю символику России. Всё это ему досталось в «наследство» разгребать.

В этой связи, коммунисты могут возразить, что раз В.В.Путин в этом не виноват, тогда почему он не восстановит Советский Союз и не переведёт государство обратно с капиталистического на коммунистический строй? Ответ на данный вопрос однажды выразил сам В.В.Путин в прозаической форме следующим образом — «у того, кто не сожалеет о развале СССР — нет сердца, а у того, кто хочет его воссоздать в прежнем виде — нет головы».

Это понятно всем, кроме коммунистов. Во-первых, в развале Советского Союза виноваты сами коммунисты, находившиеся по партийной линии в руководстве страны, то есть практически все «верхи», поэтому нелепо теперь им винить в развале СССР кого-либо других. Во-вторых, даже если отбросить коммунистический «человеческий фактор», сам факт развала СССР, основанного на коммунистическом строе и идеологии говорит о том, что данные атрибуты государства так или иначе, не смогли выдержать конкуренции с капиталистическим строем и идеологией западных стран и оказались слабее их.

Таким образом, одним из принципов внутреннего двигателя В.В.Путина и равно этому его правления государством является — не возвращение к прошлому, а работа с той данностью, которая есть.

* * * * *

Большинство претензий либералов к В.В.Путину заключаются в том, что после развала СССР, в России первой волной демократизации вместо всеобщего благоденствия, произошёл рост бандитизма, бюрократии и коррупции; второй волной капитализации в продовольственных магазинах появились всевозможные продукты, однако произведенные не из нормального сырья, а из разного «повидла»; третьей волной либерализации людям в рамках свободы выражений, стало возможным обмазывать друг друга этим самым «повидлом», но возникли запреты делать тоже самое в отношении власти; и так далее и тому подобное.

Однако, либералы почему-то не могут понять, что так и должно быть и никак иначе при капиталистическом строе государства, по крайней мере в начале этого пути. В этой связи, следует вспомнить «великую депрессию» в Америке 30-х годов ХХ-го века, которая длилась не менее 50-ти лет, в период которой государством управляли мафиози. В то время, как в конце этого пути, госдолг США к 2020 году стал равен более 23 триллионов долларов и чем это закончится, как говорится скоро будем посмотреть.

Вслед за этим, либералов начинает «клинить» и они выдвигают новые претензии к В.В.Путину, суть которых в том, что он своими «гэбэшными» методами и действиями по сохранению территорий вместо предоставления им свободы отчуждения, укреплению власти вместо её децентрализации, суверенному управлению государством вместо подчинения международному сообществу, таким образом пытается возродить СССР.

Ответ на данный вопрос В.В.Путин частично уже дал ранее коммунистам, теперь его оставшуюся часть необходимо растолковать либералам. Государь, не в праве поступать иначе, кроме как заботиться об укреплении своего народа, власти и государства — железной волей и твёрдой рукой. Таким образом, вторым принципом внутреннего двигателя В.В.Путина и равно этому основой правления государством является — не важно каким строем, главное достигать результат.

Вместе с этим, нивелирование террористической угрозы в 2000-х годах, принуждение Грузии к миру в 2008 году, возвращение Крыма в «родную гавань» в 2014 году, спасение Сирии в 2016 году и наконец объявление о переходе к полному суверенному курсу России, которое следует из (между строк) обращения В.В.Путина к Федеральному Собранию в 2020 году — всё это указывает на третий принцип внутреннего двигателя В.В.Путина и равно этому основе правления государством — действовать всегда наверняка и на опережение.

В этой связи, каким образом В.В.Путин собирается обеспечить для России развитие и выдающиеся результаты в будущем, а также привести международное сообщество в спокойствие — пока не ясно. С одной стороны, это хорошо, потому-что наши оппоненты не могут понять, как в этом противостоять В.В.Путину. С другой стороны, это плохо, потому-что после его ухода с поста главы государства есть вероятность, что всё развалится, как карточный дом.

Собственно, в этом и заключается главная проблема Путинизма, что кроме самого Владимира Владимировича Путина продолжить его курс — либо некому, либо неизвестно как, либо уже есть кому и известно как, но об этом пока не сбудется, мы всё равно не узнаем.

Часть 4 — Мифы и реалии политики В.В.Путина

Вероятно, уже многие видели созданный группой специалистов и выложенный на Ютубе видеоролик под названием «История Европы на карте за 1000 лет». Если кто-то не видел, тогда предлагаю представить в уме его простой сюжет — на экране показана карта Европы от современного Лиссабона на Западе до Урала на Востоке, на которой обозначены границы государств и княжеств, которые меняются в соответствии с историческими событиями в мультипликационном режиме, по одному кадру на каждый год, начиная со времени 1000 лет назад и до наших дней.

Данная мультипликация красноречивее и точнее большинства политологов, с опорой на историю выдаёт прогноз на будущее. В ней показано например, как перед исчезновением государства с политической карты, оно сначала дробится на области, а затем соседние государства поглощают его по частям. Также и наоборот, если государство начало расширяться за рамки своих границ, то этот процесс будет идти в ногу с политической формацией, до прихода новой исторической эпохи. В этих исторических процессах нет никаких чудес, они объективны, тенденциозны, цикличны и самое главное предсказуемы. Циклы имеют динамику, которая характеризуется направлением спада или подъема.

После развала СССР, в либеральных и националистических кругах стало модным пророчить каждый год распад России, который вот-вот должен был произойти. В последствии, данные несбыточные ожидания переросли в ненависть к России и распространились на весь мир, затем на рубеже 2000-х трансформировались в русофобию, а в наши дни развились в антирусизм. И чем дольше по времени это будет продолжаться, тем дальше от реальности будут уходить люди, зараженные этой болезнью. Вероятно, антируссисты (антирусские) просто не в силах сообразить, что с приходом к власти В.В.Путина на рубеже 2000-х годов, маятник от распада СССР начал движение в обратную сторону.

В свою очередь, об этом говорят упрямые исторические факты — закрепление Чечни в составе России в 1994 — 2000 годах, следующее за этим взятие под опеку Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, следующее за этим возвращение Крыма в 2014 году, затем поддержка народа Донбасса против современного укронацизма, параллельно с этим строительство Союзного Государства с Белоруссией, на очереди с Новоруссией, создание следующих геополитических образований по контурам Торгового Союза, Единого Экономического Союза, Евразийского Экономического Союза и так далее — всё это можно объяснить объективным процессом расширения России или воссозданием нового СССР.

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Если вышеизложенная теория верна и Россия начала своё расширение, то этот процесс может остановиться на границах примерно 100-летних циклов, возможно на границе с Польшей, которая должна будет сама вернуть в состав исторической Родины Белостокскую область, по недоразумению оторванную от Белоруссии.

Также, ввиду того, что в наши дни население стран Прибалтики вымирает, а их государственность всё больше приходит в упадок, с опорой на историю совместного государства, долгом Белоруссии является взять прибалтийские страны под свою опеку и защиту, ради их спасения.

То-же относится и к части территории Полесья, находящейся сейчас в составе Украины, а ранее многие века в истории в составе Великого Княжеств Литовского Русского Жамойтского, исторической преемницей которого является современная Белоруссия.

В случае продолжения распада Украины на части, скатывания её в состояние анархии, увеличения угрозы этнических чисток населения со стороны бандеровцев, как это было в прошлом, Белоруссия также обязана взять под свою опеку земли и население Полесья, а может даже и всю бывшую Украину, до образования Новоруссии.

Но возможно Владимир Владимирович Путин поднимет планку выше моральной ответственности до уровня этнической, тогда граница влияния нового СССР может отодвинуться до Германии, думаю немцы не будут этому возражать, то есть по зоне оседлости племён славян и германцев, с восстановлением обновленной Югославии.

Большое видится издалека. Поэтому за текущими экономическими, политическими и житейскими склоками, тревогами и тому подобным может не видится главное — раз маятник от развала СССР пошёл в обратную сторону, то с Белоруссией, Великоруссией и Новоруссией, в будущем, всё будет хорошо.

В качестве общей рекомендации по работе на данном уровне — для начала следует принять к сведению, что затянувшаяся стагнация в строительстве Союзного Государства, заморозка ситуации с ДНР и ЛНР, шире этого с Новоруссией говорят о том, что работа по этим направлениям не соответствует духу времени.

Далее, раз В.В.Путин и А.Г.Лукашенко не смогли до сих пор создать Союзное Государство, значит его строительство нужно остановить до того момента, пока вместо В.В.Путина не появится другой Президент со стороны России, либо, пока вместо А.Г.Лукашенко не появится другой Президент со стороны Белоруссии.

Главы государств должны соответствовать духу времени и не сдерживать необратимые исторические процессы. Замена кадров ускорит создание Союзного Государства и даст больше надёжности к результату. Вместо замены, может быть только эволюция, то есть переход на новый уровень управления, вместо государством — маховиком истории.

Книга в видеоформате на Ютубе

Читайте ранее в этом сюжете: Судьба Союзного государства России и Белоруссии. Часть 2

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