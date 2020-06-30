Будапешт, 30 июня 2020, 11:01 — REGNUM Агентство ООН по делам беженцев потребовало от правительства Венгрии отменить жесткие ограничения на прием беженцев. Об этом 30 июня сообщает Reuters.
По данным журналистов агентства, решение правительства страны может нарушать нормы международного права.
«Закон может подвергнуть лиц, ищущих убежище, риску жестокого обращения, что станет нарушением Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев», — отмечается в заявлении агентства.
Напомним, в мая 2020 года Венгрия закрыла на своих границах транзитные зоны для беженцев, а также ужесточила правила для ищущих убежище лиц, сделав страны фактически недоступной для мигрантов.