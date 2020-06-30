30 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 10:57 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вот теперь в Польше начинается самое интересное. Поляки проголосовали в минувшее воскресенье, 28 июня, на выборах президента Польши. Избрать главу государства с первой попытки не удалось, поэтому 12 июля состоится второй тур. В него проходят действующий польский президент Анджей Дуда (получил 43,5% голосов) и президент Варшавы Рафал Тшасковский (получил 30,5% голосов). Несмотря на то, что в Польше правительство формирует большинство, одержавшее победу в нижней палате парламенте, Сейме, в сложившейся ныне политической конфигурации от того, кто займет на следующие пять лет варшавский дворец Бельведер, будет зависеть очень многое.

Напомним нашим читателям, как работает власть в стране на Висле. Главной избирательной кампанией для политиков являются выборы в Сейм. После них партия или коалиция партий создают правительство, определяют министров и выражают вотум доверия. Что касается президента Польши, то его полномочия более ограниченные по сравнению с президентами России, США или Франции, но более расширенные по сравнению с президентом Германии. Польский глава государства может влиять, а может и не влиять на внешнюю политику и оборону. Однако принципиально важным является следующее. Принимаемые правящей партией/коалицией законы в Сейме может отвергнуть высшая палата — Сенат. Ее вето преодолевается простым большинством. Но если стоп говорит президент Польши, чтобы обойти его, нужны голоса не менее трех пятых депутатов Сейма. В настоящее время нижнюю палату контролирует правоцентристская коалиция во главе с «Правом и Справедливостью» (PiS). Однако ей принадлежат 235 из 460 депутатов Сейма. Остальные — оппозиция и оппозиция довольно непримиримая. Поэтому избрание Тшасковского, который представляет соперника PiS, «Гражданскую платформу», президентом Польши будет означать очень серьезные проблемы для правящей партии.

Ключевым здесь станет не то, что он сделает, а то, чего он не даст сделать «Праву и Справедливости». Во-первых, это касается внутренней польской политики. Нынешнюю избирательную кампанию по выборам президента Польши называют очень грязной, особенно выделяя действия правительственного телеканала TVP. Как отмечают некоторые западные издания, победа Дуды во втором туре голосования будет иметь «долгосрочные последствия». Переизбрание действующего президента, который «редко имел мужество восстать против линии своего политического наставника Ярослава Качиньского (главы PiS — C.C.), обеспечит завершение консервативной революции в Польше, более того, это узаконит ее дрейф в сторону полуавторитарной нелиберальной демократии». Из чего можно сделать вывод, что в Европейском союзе, где не скрывали своих симпатий к Тшасковскому, опасаются монополии «Права и Справедливости» на ближайшие три года, подавления конкурирующих партий, невозможности опоры на них для игры с Польшей и внутри Польши. При этом такой же «полуавторитарной нелиберальной демократией» в Брюсселе многие давно считают Венгрию, однако Будапешт не так заботит, как Варшава. Почему?

Потому что, во-вторых, Венгрия не создает и вряд ли в силах создать Евросоюзу такие проблемы во внешней политике на американском направлении, как Польша. Именно это сейчас волнует Брюссель. На днях польскоязычная редакция немецкой радиостанции Deutsche Welle озвучила определенные опасения устами философа Витторио Хёсле. В интервью изданию он обозначил три тезиса. Первый: у президента США Дональда Трампа есть невероятный инстинкт власти. Ему нужен контакт с массой, с людьми. Это вводит его в экстаз и вводит массы в экстаз. Как и «фашистские диктаторы 1920-х и 1930-х годов, он обладает невероятной способностью разогревать толпы». Второй: единство Запада будет выглядеть еще более шатким, чем сегодня. Из мемуаров бывшего советника президента США Джона Болтона «мы знаем, что Трамп действительно хотел выйти из НАТО. И в случае своего переизбрания он воспользуется всеми возможностями для унижения европейских стран. Европа не играет никакой роли в его восприятии мира. Третий: если Трамп будет переизбран, рухнут не только трансатлантическое единство, но и центробежные силы в Европе. Опыт показывает, что объединения государств не вечны. Сегодня было бы наивно полагать, что все останется так, как есть, если «мы не предпримем дальнейших шагов по углублению Европейского союза, то он может развалиться, как карточный домик».

С этой точки зрения по-прежнему загадочным остается визит в США польского президента за четыре дня до воскресного голосования. Если обозначенной целью являлись какие-то межправительственные соглашения, то ничего не мешало провести переговоры на сей счет попозже, когда в Польше пройдут выборы. Даже в случае проигрыша Дуды любой другой его сменщик должен был бы подписать намеченные польско-американские договоренности, реализуя волю правительства «Права и Справедливости». Однако польский президент зачем-то отправился в Вашингтон, где Трампа на встрече с ним, что называется, прорвало, президент США не столько говорил о Польше, сколько обрушивался на Германию и предостерегал Москву и Берлин от сближения. А о чем два лидера говорили еще? Не раскрыл ли хозяин Белого дома перед польским коллегой контуры своей политики на европейском направлении в случае переизбрания в ноябре сего года и того, какое место в ней должна занять Варшава? Если это так, то тогда для PiS второй срок Дуды, точнее, недопущение избрания Тшасковского является критически важным и определяющим стратегическое будущее Польши на многие годы, если не десятилетия вперед.