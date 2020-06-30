Сеул, , 10:52 — REGNUM Сеул готов приложить все усилия для достижения денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сегодня, 30 июня, заявил представитель южнокорейского министерства объединения.

В ходе мероприятия, посвященного первой годовщине встречи президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Пханмунджоме, чиновник, слова которого приводит ТАСС, подчеркнул, что «правительство Республики Корея надеется на достижение денуклеаризации и прочного мира и продолжит прилагать усилия для этого».

Как сообщало ИА REGNUM, первая историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. На ней лидеры двух стран договорились о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Год спустя, Трампа и Ким Чен Ын встретились в Пханмунджоме на границе двух корейских государств. Стороны договорились о возобновлении и продвижении продуктивного диалога для достижения нового прорыва в денуклеаризации Корейского полуострова.

Добавим, что в июне 2020 года министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон заявил, что отношения Северной Кореи и США стали вновь безнадёжными и продолжают ухудшаться.