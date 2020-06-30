Киев, , 10:51 — REGNUM В Верховной раде уже готовят проекты постановлений о местных выборах, голосование по данному вопросу состоится, ориентировочно, на следующей пленарной неделе.

Об этом сегодня, 30 июня, на согласительном совете Рады заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, ранее депутаты создали специальную рабочую группу внутри профильного парламентского комитета и вместе с министерством регионального развития, Центризбиркомом и минфином «проработали этот вопрос».

На этой неделе проекты постановлений окончательно должны быть приняты в комитете, и далее вынесены в сессионный зал.

Вместе с тем, соратник Зеленского дал понять, что финансирование на выборы предполагается через возврат средств из «коронавирусного» фонда.

«Просим рассмотреть на комитете в ближайшее время — чтобы вместе проголосовали проект постановления об объявлении выборов и проект закона об изменениях в бюджет, который полноценно выделит средства на эти выборы», — заявил Корниенко.

В завершение он выразил надежду, что местные выборы на Украине пройдут «честно, правильно и с учетом эпидемиологической ситуации». Конкретных сумм, которые предполагается потратить на выборы, глава партии «Слуга народа» не назвал.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы по законодательству должны состояться в октябре текущего года.