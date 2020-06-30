Сеул, , 11:00 — REGNUM 30 июня в 10:00 по местному времени 17-я группа южнокорейского подразделения спецназа Akh Unit отправилась в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, на борту самолёта находилось 130 человек.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса и для избежания заражения военнослужащие находились в изоляции в течение последних двух недель перед отправлением.

Предполагается, что представители 16-й группы подразделения вернутся на родину 3 июля около 9:00 по местному времени, после чего пройдут карантинный досмотр, сдадут тест на коронавирус и будут помещены на домашний двухнедельный карантин.

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