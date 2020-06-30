Цхинвал, , 11:29 — REGNUM В Комитете государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии осудили издание в Грузии книги Адольфа Гитлера «Моя борьба» (признана экстремистской и запрещена на территории России) и обвинили Тбилиси в очередном этапе пропаганды идей нацизма. Данное заявление 30 июня было распространено пресс-службой КГБ.

В ведомстве отметили, что книга пользуется спросом среди жителей Грузии. В КГБ также указали на аннотацию к изданию, где говорится, что чтение этого труда от лидера нацистов поможет «развеять» то, что было написано о Гитлере в СССР.

«Появление в Грузии в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−45 г.г. книги главного нацистского преступника ХХ века является актом предательства памяти всех погибших в боях за свободу и независимость стран-союзников антигитлеровской коалиции, а также прямым оскорблением участников ВОВ, ушедших на фронт с территории бывшей Грузинской ССР», — отметили в югоосетинском ведомстве.

В КГБ также указали на то, что издание книги одиозного автора совпало со столетием геноцида осетинского народа со стороны грузин, что, по мнению ведомства, символично, а также говорит о том, что Тбилиси продолжает разрабатывать агрессивные планы против Южной Осетии.

Напомним, книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» в России признана экстремистской и запрещена на территории страны.