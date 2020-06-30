Киев, , 11:12 — REGNUM В Великобритании хорошо знают президента Украины Владимира Зеленского, но мало что знают об Украине, заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс 30 июня в интервью «РБК-Украина».

"Когда я говорю людям об Украине, как правило, их первый вопрос, говорю искренне: «А где это?», — сообщила дипломат.

При этом о президенте Зеленском в Великобритании знают многие, в основном из-за скандала в США, в котором фигурировала Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что Зеленский может стать последним президентом Украины.

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