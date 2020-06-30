Банда-Ачех, Индонезия, , 10:38 — REGNUM Власти Индонезии объявили, что суматранский тигр, находящийся под угрозой исчезновения, найден мертвым в провинции Ачех, передает iNews.

Глава агентства по охране природных ресурсов провинции Ачех Агус Арианто заявил, что суматранского тигра нашли мертвым на общественной плантации 29 июня 2020 года.

«Не было никаких ловушек или явных травм, поэтому мы подозреваем отравление», — говорится в заявлении местных властей.

Напомним, ранее в национальном парке Батанг Гадис на севере острова Суматра был найден убитый тигр. Жители заявили, что тигра отравили фермеры, которые жаловались на то, что тигр нападает на их скот.

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