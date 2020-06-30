Кишинёв, , 10:34 — REGNUM Депутат от Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) Штефан Гацкан, которого несколько месяцев назад избрали по одному из одномандатных округов, заявил о выходе из фракции социалистов и переходе в депутатскую группу Pro Moldova, которую возглавляет Андриан Канду — ближайший соратник беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Как передает ИА REGNUM, после выхода Гацкана из Партии социалистов у правящей коалиции социалистов и демократов осталось 49 из 101 мест в парламенте.

При этом даже с учетом голосующего вместе с правящей коалицией независимым депутатом Александром Олейником у коалиции теперь нет парламентского большинства.

Отметим, что группа Pro Moldova считается близкой к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Ранее президент Молдавии Игорь Додон обвинил Плахотнюка в том, что именно он стоит за подкупом депутатов из парламентского большинства и попыткой отправить в отставку правительство во главе с Ионом Кику.

В последние месяцы сразу несколько групп депутатов покинули фракцию Демпартии и парламентское большинство. Теперь в парламентской фракции ДПМ осталось 13 депутатов из 30, которые были в ней после выборов в феврале 2019 года.

В июне 2019 года Плахотнюка отстранили от власти в Молдавии, и с тех пор он скрывается в США.

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