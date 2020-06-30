Киев, , 10:32 — REGNUM На Украине сегодня, 30 июня, эксперты обсуждают заявление заместителя министра иностранных дел Василия Боднара о том, что стране следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, дипломат отметил, что многие военные «эксперты» считают опасными для Украины российские учения «Кавказ-2020», под прикрытием которых и может случиться вторжение.

Политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что по сути представитель МИД заявил, что война с Россией возможна в ближайшей перспективе, фактически «прямо в этом году».

«Первый вопрос — что мы делаем для обороны и как увеличилась наша армия, мы купили всё? Второй вопрос — о каком инвестировании тут в бизнес может быть речь?» — отмечает эксперт.

Специалист призывает официальный Киев окончательно определиться по данному вопросу — или «реально готовиться» к войне и честно объявит всем, что в ближайшее время на Украину нападут, или же вообще больше не поднимать этот вопрос.

ИА REGNUM напоминает, что в последние недели на Украине на разных уровнях прозвучали сразу несколько заявлений о возможном военном вторжении России на юг страны. В качестве основной причины вторжения чаще всего называют необходимость обеспечить Крым пресной водой.