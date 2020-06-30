Москва, , 10:31 — REGNUM Недовольство США в связи с отказом России от механизма деконфликтинга с ООН в Сирии в связи с его неэффективностью, а иногда и опасностью, это очередной надуманный повод обвинить страну. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Любой механизм по урегулированию действий сторон в зоне нестабильности будет работать только когда его в равной степени используют все стороны процесса. Требовать исключительно от России выполнения добровольных договоренностей при их полном игнорировании другими участниками — абсурдно», — заявил Железняк.

Кроме того, практика показала, что механизм деконфликтинга может быть использован в целях дезинформации, что само по себе несет опасность для мирного населения страны, отметил парламентарий.

«Российская военная и дипломатическая миссия и без механизма деконфликтинга с большой ответственностью относится к гуманитарным вопросам и обеспечению безопасности мирного населения Сирии», — подчеркнул он.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщил, что Россия 23 июня уведомила ООН о том, что «не будет далее участвовать в системе гуманитарных предупреждений, которую ООН и ее гуманитарные партнеры использовали, чтобы делиться информацией со сторонами конфликта».

Постпред США при ООН Келли Крафт подвергла критике решение России отказаться от сотрудничества с ООН в Сирии через систему деконфликтинга.