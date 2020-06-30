Бужумбура, , 10:35 — REGNUM Недавно избранный президент Бурунди Эварист Ндайишимийе назначил членов нового правительства. Об этом передает ВВС Africa.

По информации репортеров телерадиокомпании, кабинет состоит из премьер-министра и 15 министров. Перед ним стоит задача переориентировать экономику страны, обеспечить ее безопасность и улучшить отношения с соседними странами, особенно с Руандой.

Представитель Бурунди в ООН Альберт Шингиро возглавит министерство иностранных дел страны. Бывший начальник полиции Жерве Ндиракобука назначен министром внутренних дел и безопасности.

Ранее Ндиракобука и премьер-министр Ален-Гийом Буньони были подвергнуты санкциям со стороны США и ЕС за их предполагаемую роль в насилии и нарушениях прав человека во время беспорядков в 2015 году — когда кандидатуру действующего тогда президента, покойного Пьера Нкурунзизы, выдвинули на третий срок.