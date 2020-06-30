Пекин, , 10:27 — REGNUM Главный законодательный орган Китая Всекитайское собрания народных представителей (ВСНП) принял единогласно закон о защите национальной безопасности в Гонконге, сообщает 30 июня газета South China Morning Post.

Гонконгская газета отмечает, что за закон проголосовали все 162 члена ВСНП единогласно в течение 15 минут во время заседания, которое началось в 9:00 по Пекину 30 июня.

Газета также отмечает, что только горстка гонконгских делегатов в национальном законодательном органе видела законопроект до его принятия, что было главным предметом разногласий, и многие в городе осуждали отсутствие прозрачности, учитывая далеко идущие последствия этого закона.

Источник издания, знакомый с ситуацией, якобы утверждает, что официальное государственное информационное агентство «Синьхуа» опубликует подробности закона позже, что станет первым случаем, когда закон будет полностью представлен общественности на обозрение.