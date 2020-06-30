Махачкала, , 11:13 — REGNUM Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди принял участие в голосовании по изменению в Конституции России. Свой выбор духовный лидер мусульман республики сделал в главном корпусе Дагестанского госуниверситета в Махачкале, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муфтията.

«Мы все граждане России, и нам небезразлична судьба нашей страны. Поэтому, если человек чуть-чуть беспокоится, переживает за свою страну, я думаю, голосовать — это почти обязательно», — приводятся в сообщении слова муфтия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в голосовании по поправкам к Конституции приняли участие первые лица власти Дагестана, в том числе глава Владимир Васильев, председатель правительства Артем Здунов и первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов.

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