Москва, , 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов не поддерживает предложение использовать практику голосования на выборах в течение нескольких дней, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

«Не поддерживаю инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, предложивший использовать практику голосования на выборах в течение нескольких дней, как это сделано на голосовании поправок в Конституцию», — заявил Миронов.

Увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к повышению расходов бюджета, полагает парламентарий.

«Проведение голосования в течение нескольких дней по поправкам в Конституцию — это мера вынужденная. Государству пришлось пойти на такой шаг из-за эпидемии коронавируса. Надеюсь, что в будущем этого не потребуется», — говорит он.

Миронов нашел свое объяснение практики голосования в один день.

«В нашей стране голосование на выборах проходит в течение одного дня, и это не случайно, потому что выборы — это весьма дорогостоящее мероприятие, и любое увеличение количества дней приведет к росту бюджетных расходов. Традиционная форма голосования, которое проводится в течение одного дня, хорошо себя зарекомендовала, и я не вижу объективной необходимости менять этот порядок», — заявил он.

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