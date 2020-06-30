Киев, , 10:23 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о фактическом начале избирательного процесса в стране, несмотря на летний период.

Об этом он заявил в ходе согласительного совета руководства парламента сегодня, 30 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответственно, уверен Разумков, все депутаты будут находиться «на своем боевом дежурстве».

«Все будут работать: кто в округах, если это мажоритарщики, представители политических партий и групп также будут работать на территориях… В случае, если будет какая-то необходимость провести внеочередную сессию, я уверен, что депутатский корпус мгновенно среагирует на такую инициативу», — сказал спикер.

Напомним, что накануне депутат фракции «Слуга народа»Елена Мошенец заявила, что в правящем монобольшинстве обсуждают возможность сокращения летних каникул для Рады или даже полной отмены. По календарному плану, Рада должна уйти на летние каникулы 17 июля.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре нынешнего года на Украине должны состояться местные выборы.