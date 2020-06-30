Мапуту, , 10:19 — REGNUM Президент Мозамбика Филипе Ньюси продлил срок реализации режима чрезвычайного положения, введенного в стране на фоне пандемии коронавируса, еще на 30 дней. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телеобращение президента Ньюси.

По информации журналистов телерадиокомпании, это уже третье подряд продление срока действия 30-дневного режима чрезвычайного положения.

Ньюси также смягчил жесткие ограничения в сфере туризма, спорта, торговли и трудоустройства, которые, как считают эксперты, вредят экономике. Воздушное пространство страны также будет открыто для дружественных стран, список которых оглашен не был.

Занятия в начальных и средних школах будут возобновляться поэтапно, а общественный транспорт будет работать при условии соблюдения повышенных мер безопасности.

Президент сказал, что колледжи и университеты также откроются в ближайшие 30 дней при условии соблюдения мер безопасности, рекомендованных правительством.

К настоящему времени в Мозамбике подтвердили 859 случаев заражения коронавирусом и пять случаев смерти от COVID-19.