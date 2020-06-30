Москва, , 10:17 — REGNUM Голосование в течение нескольких дней — это удобно, механизм будет востребован на выборах, как федерального, так и регионального уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

«Идеальный процесс голосования — это голосование в будний день. В российских климатических условиях выгоднее проводить голосование весной. Вероятно, этот сценарий был бы реализован, но пандемия внесла свои корректировки. Растянутое во времени голосование показало свою жизнеспособность — это удобно. Я проголосовал досрочно на избирательном участке в московской школе. В выходные, как правило, люди хотят побыть с семьей или поехать на дачу. Поэтому голосование в будни — самый оптимальный вариант», — заявил Дегтярёв.

По мнению парламентария, механизм следует использовать в ходе выборов, а не только при голосовании по поправкам к Конституции.

«После обкатки голосования по поправкам в Конституцию, я уверен, эта схема, включая электронное голосование, будет использована и на других федеральных и региональных выборах. Такая модель позволяет избирателям выбрать удобное время и подходящий формат голосования», — отметил глава комитета Госдумы.

Риски искажения итогов и каких-либо нарушений есть при любой системе организации избирательного процесса, рассуждает парламентарий.

«Но их нужно минимизировать силами наблюдателей от политических партий и со стороны общественных организаций, что и было сделано», — заключил Дегтярёв.

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