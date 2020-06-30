Тбилиси, , 10:18 — REGNUM Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш выполняет свою деятельность профессионально, и оскорбительные нападки на него недопустимы. Данное заявление 30 июня разместило на своем сайте министерство иностранных дел Грузии.

«Мы считаем, что такая оскорбительная и клеветническая кампания против посла способствует разжиганию антизападных настроений в нашей стране», — говорится в обращении грузинского МИД.

В ведомстве также отметили, что Книрш и Германия в целом постоянно оказывали поддержку Тбилиси на пути евроинтеграции Грузии.

Напомним, ранее с резкой критикой Книрша выступил лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили. Политик потребовал от дипломата извиниться и уехать из Грузии. Недовольство вызвало его недавнее высказывание о том, что в августе 2008 года в грузино-осетинском конфликте агрессором была Грузия.

Также не устроило и опровержение послом заявлений лидеров оппозиционных партий. Они требовали освободить из-под ареста совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, ссылаясь на соглашение с властями от 8 марта. Книрш заявил, что об этом в соглашении не говорится.

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