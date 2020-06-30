Чебоксары, , 10:06 — REGNUM Выборы и даже «сам факт избрания» главы Чувашии не является ключевой проблемой для руководителя региона. Главные проблемы касаются внутриэлитной ситуации в республики и смысловым «наполнением миссии». Об этом сообщает автор телеграмм-канала Scriptorium, политолог Дмитрий Михайличенко.

В настоящее время в республике идёт выдвижение претендентов на пост главы Чувашии. По мнению эксперта, у врио главы республики Олега Николаева, который первым подал документы в региональный избирком, нет «серьёзных конкурентов». Политолог поясняет, что Николаев пользуется поддержкой федерального центра и «воспринимается умеренно позитивно» «на фоне усталости» от экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, который руководил регионом 9,5 лет.

«Выборы, сам факт избрания, учитывая контекст и расширение пределов допустимого для админресурса, не ключевая проблема. Главные проблемы для Олега Николаева — внутриэлитная и смысловая. Конфигурация элит в республике очень специфическая, влияние экс-главы, а ныне сенатора Николая Федорова сильно. Врио главы республики нужно проявлять не только мастерство дипломатии, но и показать наконец-то управленческую субъектность. Пока с этим очевидные сложности», — считает Дмитрий Михайличенко.

Говоря о смысловой проблеме, политолог отмечает, что «на фоне усиленной централизации и оттеснения центром национального вопроса (язык, идентичность) на обочину общественной жизни миссия Олега Николаева невнятна». По мнению Михайличенко, «наполнить смыслом эту миссию пока не удается»:

«Это может сформировать устойчивый имидж не лидера национальной республики, а случайно выбранного Москвой обычного исполнителя. Для легитимности и эффективности управления на ближайшие годы это может иметь серьёзные последствия».

Напомним, выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня подал документы в ЦИК Чувашии врио главы республики Олег Николаев, который будет участвовать в выборах главы в качестве самовыдвиженца. Также в избирком подали документы Сергей Матвеев («Патриоты России»), Николай Степанов («Партия пенсионеров за справедливость») и Юрий Шакеев (самовыдвижение).