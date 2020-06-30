Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп унижал и резко критиковал канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй во время секретных телефонных переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Так, американский лидер заявлял Меркель, что она глупа, и ею манипулирует Россия. Терезу Мэй Трамп называл «дурой» и бесхребетной, он критиковал её за подход к Brexit, НАТО и вопросу мигрантов.

Источники телеканала назвали такую манеру Трампа вести беседу унизительной и издевательской. Он совершал «жестокие нападки» на собеседников, утверждают они, причём наибольшая жестокость проявлялась к тем, кто, по мнению Трампа, более слаб.

Анонимный немецкий чиновник подтвердил телеканалу, что телефонные беседы с Трампом были весьма «необычайны». В Берлине приняли специальные меры, чтобы не допустить утечки подробностей о них.

Отмечается, что Трамп «регулярно издевался и унижал» таких лидеров, как президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, напротив, часто «переигрывали» американского лидера.

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