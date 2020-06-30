Уфа, , 10:07 — REGNUM Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков прибыл с рабочим визитом в Уфу. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в аэропорту руководителя федерального министерства встретил глава Башкирии Радий Хабиров. Вместе они осмотрели строительную площадку для межвузовского студенческого кампуса на пять тысяч человек в Дёмском районе.

Помимо этого, 30 июня федеральный министр ознакомится с работой образовательных организаций Башкирии и станет участником Международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», который сейчас проходит в Уфе.

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