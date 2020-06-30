Анкара, , 10:06 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции осудили террористический акт в афганской провинции Гильменд. Об этом 30 июня сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Мы решительно осуждаем чудовищное террористическое нападение на рынок в афганской провинции Гильменд, жертвами которого стали многие мирные жители», — отмечается в заявлении.

Напомним, в результате взрыва на рынке указанной провинции погибли по меньшей мере 23 человека, 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за преступление не взяла ни одна группировка.