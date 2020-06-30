30 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 09:51 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Тегеран предпринял нестандартный ход. Как сообщает Associated Press, иранские власти выдали ордер («красное уведомление» высшего приоритета) на арест президента США Дональда Трампа и еще более 30 лиц по обвинению в причастности к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Напомним, что покушение на генерала было осуждено не только Ираном и его союзниками. При этом не особо скрывалось, что приказ на ликвидацию Сулеймани отдал лично Трамп. По словам прокурора Тегерана Али Мехра, американский президент и другие лица обвиняются в «убийстве и терроризме». Иранцы намерены добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет Белый дом. Этот ход мы считаем нестандартным. Тегеран ведь прекрасно понимал, что его акция не сможет получить поддержку в Интерполе, где через телеканал CNN уже сообщили, что «не будут рассматривать запросы такого рода», поскольку подобное «не соответствует его правилам и уставу». Согласно сделанному заявлению, «Интерполу строго запрещено предпринимать какие-либо вмешательства или действия политического, военного, религиозного или расового характера». Поэтому можно согласиться с мнением специального представителя США по Ирану Брайана Хука, что речь идет об акции «политико-пропагандистского характера». Но раз Тегеран пошел на нее, то что-то держал в уме.

Может показаться, что таким образом иранцы пытаются вклиниться как-то в идущую в США избирательную президентскую кампанию, дискредитируя действия Трампа против Тегерана в частности и на Ближнем Востоке в целом. Но, на наш взгляд, иранская проблематика вряд ли будет эксплуатироваться президентом США в столь острой фазе. Потому что на этом направлении нужны уже дела, а не слова. А ресурс дел Трамп уже исчерпал. Он торпедировал «ядерную сделку», которую демократы считали своим главным достижением. Но войной лишь грозился, ему так и не удалось сколотить антииранскую коалицию в регионе. В итоге кульминацией эскалации напряжения стало убийство Сулеймани, который руководил спецподразделением «Аль-Кудс», отвечающим за организацию военных операций Исламской Республики за рубежом. Однако есть и иной аспект проблемы. Дело в том, что до недавнего времени сам Тегеран придерживался в отношении Вашингтона так называемой «пинг-понговой дипломатии». Еще неделю назад президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что «Тегеран готов вернуться к переговорам с США, но Вашингтон должен извиниться за выход из атомной сделки» и «компенсировать потери, понесенные из-за санкций».

Конечно, озвученные условия вряд ли могли стать условием для возобновления переговоров между двумя странами, но само их появление свидетельствовало о ведущихся между двумя сторонами определенных закулисных торгов. В противном случае слова Рухани теряли бы смысл. Ранее США пытались при помощи некоторых стран-посредников вступить в прямой контакт с Ираном «без предварительных условий». Косвенные факты свидетельствуют, что в иранском руководстве по этому поводу шла если не политическая борьба, то жесткая закрытая дискуссия. Иранское агентство Fars сообщало, что было письмо ряда иранских политиков реформаторского толка, в котором содержалось предложение начать переговоры с американцами по ряду вопросов. Кто именно написал его, остается неизвестным. Ясно одно: если бы его подготовили люди малоизвестные и маловлиятельные, Тегеран реагировать не стал бы. В этой связи некоторые западные эксперты считают, что тогда «действовали сторонники Рухани». А британская газета The Independent почему-то решила напомнить, что в течение последних пяти лет Тегеран и Вашингтон вели тайные переговоры «по неформальному каналу».

Один из участников переговоров Томас Пикеринг, в прошлом высокопоставленный американский дипломат, пояснял, что группа отставных дипломатов и экспертов проводила встречи с иранскими учеными и советниками по вопросам политического курса «в самых разных местах, но исключительно за пределами США и Ирана». Если бы процесс развивался успешно, тогда Тегеран и Вашингтон, во-первых, вместе обходили бы сложную конструкцию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого, помимо американцев и иранцев, являются Россия, Китай, Франция, Англия и Германия. Во-вторых, США могли бы практически реализовать один из пунктов своей «новой стратегии» — выйти на воссоздание на Ближнем Востоке старых альянсов. Нынешние проблемы американцев с Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Катаром и даже Турцией демонстрируют неустойчивость суннитского блока, который, по мнению Белого дома, не в состоянии сдерживать Тегеран. Отсечь от последнего ЕС, Россию и Китай — вот продуманная стратегия Вашингтона.

Он может оказаться вместо Москвы и посредником в выстраивании отношений между Ираном и Израилем, получить возможность для реализации экзотических геополитических сценариев. Но теперь, когда Тегеран выдал ордер на арест президента США, такие возможности исключены. Как считает The Washington Post, «подход Трампа в отношении Ирана теряет шансы на успех». Что же касается деталей операции по ликвидации Сулеймани, то, как пишет бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, «их можно будет раскрыть только через 15−20 лет».