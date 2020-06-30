Аккра, , 09:58 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил, что стимулирующие специальные выплаты, введенные для медицинских работников на время пандемии коронавируса, будут продлены еще на три месяца. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на телевизионное обращение президента в воскресенье, 28 июня.

По информации журналистов телерадиокомпании, медикам в Гане продолжат доплачивать 50% от их основной зарплаты, также они будут освобождены от подоходного налога за июль, август и сентябрь.

По словам президента, данные меры призваны мотивировать работников сферы здравоохранения на период пандемии.

К настоящему времени в Гане подтвердили около 17 000 случаев заражения коронавирусом, из них 112 случаев — с летальным исходом. В стране было проведено 294 867 тестов, что является одним из самых высоких показателей на континенте.

Напомним, что ранее в Гане были сняты ограничения на религиозные собрания, и вновь открыли школы для учащихся последних классов. Однако пересечение границы страны по-прежнему запрещено.