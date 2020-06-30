Ярославль, , 09:41 — REGNUM У департамента градостроительства мэрии Ярославля появился новый директор. Об этом на общегородском совещании 30 июня рассказал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент градостроительства мэрии Ярославля Yandex.by/maps

«У нас определенные изменения произошли в нашем департаменте градостроительства. С сегодняшнего дня приступает к исполнению обязанностей Беляков Николай Александрович. Ваша задача выстроить работу так, чтобы все программы, которые запущены, еще ряд объектов социальной сферы будут запускаться в этом году», — рассказал Владимир Волков.

Николай Беляков ранее возглавлял «Единую службу заказчика», подведомственную департаменту строительства Ярославской области. В последнее время обязанности директора департамента градостроительства исполнял главный архитектор города Артем Цымбалов. Он остается на своей должности.

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