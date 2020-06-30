Ярославль, 30 июня 2020, 09:41 — REGNUM У департамента градостроительства мэрии Ярославля появился новый директор. Об этом на общегородском совещании 30 июня рассказал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Николай Беляков ранее возглавлял «Единую службу заказчика», подведомственную департаменту строительства Ярославской области. В последнее время обязанности директора департамента градостроительства исполнял главный архитектор города Артем Цымбалов. Он остается на своей должности.
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