Ярославль, 30 июня 2020, 09:41 — REGNUM У департамента градостроительства мэрии Ярославля появился новый директор. Об этом на общегородском совещании 30 июня рассказал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Департамент градостроительства мэрии Ярославля
Департамент градостроительства мэрии Ярославля
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«У нас определенные изменения произошли в нашем департаменте градостроительства. С сегодняшнего дня приступает к исполнению обязанностей Беляков Николай Александрович. Ваша задача выстроить работу так, чтобы все программы, которые запущены, еще ряд объектов социальной сферы будут запускаться в этом году», — рассказал Владимир Волков.

Николай Беляков ранее возглавлял «Единую службу заказчика», подведомственную департаменту строительства Ярославской области. В последнее время обязанности директора департамента градостроительства исполнял главный архитектор города Артем Цымбалов. Он остается на своей должности.

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