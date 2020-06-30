Москва, , 09:40 — REGNUM Более 1 млн человек приняли участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции России. Это следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Утром 30 июня участниками электронного голосования стали 1,071 млн человек. Заявки подали 1,19 млн избирателей. Таким образом, 90% всех зарегистрированных граждан отдали свои голоса.

Отметим, в электронном голосовании по поправкам к Конституции могут принять участие жители двух регионов: Москвы и Нижегородской области. По состоянию на вечер 29 июня общая явка составила 37,2%.

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