Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM В Ленинградской области разоблачили фейк, распространенный в аккаунте блогера Алексея Навального в одной из соцсетей, а также в одном из региональных СМИ. В этих сообщениях утверждалось, что в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти избиратели якобы опускают бюллетени в бумажные пакеты, а не в переносной ящик для голосования. В качестве «доказательства» публиковалось фото работы участка в одном из дворов Кудрово.

Голосование на участке в Кудрово (фото со страницы представителя Леноблизбиркома) Facebook.com/profile.php?id=100003406226617

Однако главный специалист сектора по работе со СМИ и общественными объединениями Леноблизбиркома Виктория Полякова на своей странице в соцсети аргументированно опровергла эти домыслы.

«На этом же фото прекрасно видно, для всех кто имеет нормальное, а не предвзятое зрение, что переносной ящик для бюллетеней стоит на столе рядом с членом УИК, а в бумажном пакете для удобства — свёрнутые списки участников голосования в формате А3», — разъяснила специалист.

Кроме того, Леноблизбирком предоставил фотографии членов той же участковой комиссии в Кудрово, на которых запечатлены те же самые бумажные пакеты со списками избирателей и хорошо виден переносной ящик для голосования утвержденного образца, куда и опускаются заполненные бюллетени.

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, кроме того, официально опроверг еще одно недостоверное сообщение в СМИ о том, что «в Луге оформлять волеизъявление приходится в прямом смысле в кустах».

За «голосование в кустах» на прилагавшейся к сообщению фотографии был выдан момент, когда координатор наблюдателей от Общественной палаты Ленобласти выдавала наблюдателям направления на участки для голосования и бейджи.

Наконец, в Леноблизбиркоме опровергли сообщения СМИ о том, что в городе Сосновый Бор якобы «голосуют на скамейке».

«На участке №931 голосование вне помещения не проводится. На опубликованном видео — производится информирование граждан о проведении общероссийского голосования. Непосредственно процесс голосования проводится в помещении для голосования участка № 931», — заявили в избирательной комиссии Ленинградской области.