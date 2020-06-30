Москва, , 09:23 — REGNUM Появляющиеся в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ лживые сообщения являются частью спланированной и хорошо подготовленной акции. Об этом в эфире Первого канала заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

«Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция, — подчеркнула Памфилова. — Каждый день у нас провокации какого-то рода».

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«На войне как на войне, это их право», — добавила глава ЦИК, подчеркнув, что избирательная система России справляется.

Она отметила, что раньше ЦИК приходилось «плетись в повестке», которую задавали сознательные распространители ложной информации, и оправдываться, однако теперь ЦИК научилась «перехватывать и формировать свой информационный поток и бить по рукам, но проблема есть».

Напомним, ранее член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что фейки во время голосования по поправкам к Конституции РФ приняли массовый характер, при этом никакой ответственности за это авторы, ищущие в том числе и просто лёгкой славы, не несут.

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Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу внесения поправок к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля. На сегодняшний день участниками дистанционного голосования стали более 1 млн граждан РФ.

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