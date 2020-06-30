Бисау, , 09:26 — REGNUM Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало в воскресенье, 28 июня, снял с должностей министров обороны, экономики, внутренних дел, сельского хозяйства и энергетики. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на специальный указ президента Эмбало.

Как передает агентство, никаких дополнительных объяснений дано не было. Отставка министров произошла в преддверии парламентской сессии по формированию нового правительства.

Напомним, что на протяжении многих лет страна была охвачена политическими беспорядками, и с 1980 года в Гвинее-Бисау было совершено девять переворотов или попыток переворотов. Президент Эмбало был объявлен победителем декабрьских выборов. Однако в правящей партии PAIGC заявили, что выборы были сфальсифицированы, и ее лидер Домингуш Симойш Перейра оспорил результат в Верховном суде.

Все снятые с должностей министры являются членами партии президента Эмбало или партий, лояльных президенту, сообщает агентство Reuters.

«Это стратегия Умаро Сиссоко Эмбало, чтобы получить большинство в парламенте», — сообщается на местном новостном портале Ditadura de Consenso.

Эмбало, бывший генерал армии, ранее заявлял, что он намерен урегулировать политическую напряженность и модернизировать Гвинею-Бисау, одну из беднейших стран мира.