Нуакшот, , 09:13 — REGNUM Страны G5 региона Сахель и Франция подведут итоги борьбы с джихадистами в Нуакшоте (Мавритания) через шесть месяцев после того, как решили активизировать совместные усилия по восстановлению утраченных позиций в регионе, сообщает Le Figaro.

Известно, что главы государств G5 Сахель (Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад), президент Франции Эммануэль Макрон и представители международных организаций (Африканский союз, ООН, Европейский союз) проведут переговоры в Нуакшоте 30 июня 2020 года.

К встрече, как ожидается, присоединяться главы правительств Германии, Испании и Италии посредством видеоконференции.

За последние шесть месяцев Франция увеличила численность своих солдат в регионе с 500 до 5100 человек. Франция и ее партнеры усилили наступление, заявляя о «нейтрализации» сотен боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции отправится в столицу Мавритании Нуакшот 30 июня 2020 года для участия в саммите G5 Сахель.

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