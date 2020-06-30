Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:38 — REGNUM Один из лидеров кашмирских сепаратистов Саед Али Шах Гилани вышел из объединенного союза Hurriyat. Об этом 30 июня сообщает Al Jazeera.

Причиной указанного решения 90-летнего политика, как отмечают журналисты, является признание неспособности противостоять Нью-Дели в усилении контроля над штатом Джамму и Кашмир.

Гилани обвинил однопартийцев в бездействии, а также в недостаточной ответственности и дисциплине.

«Учитывая нынешнюю ситуацию внутри союза Hurriyat, я объявляю о своем решении расстаться с ним», — отметил Гилани в комментарии агентству.

Напомним, в августе 2019 года правительство Индии лишило мятежный штат Джамму и Кашмир некоторых автономных прав, что привело к буре возмущения, как внутри региона, так и со стороны многих членов международного сообщества.

Союз Hurriyat — объединение 26 политических, социальных и религиозных организаций индийского Кашмира. Объединение не признают юрисдикцию Индии в штате и считает, что судьбу региона должен решить его народ.