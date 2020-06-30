Кемерово, , 08:52 — REGNUM В Кемерове работают 204 избирательных участка. Завтра, 1 июля, они откроются в 8:00 (время местное). Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Чтобы смогли выразить своё мнение работники предприятий с непрерывным циклом производства, в ж.р. Кедровка они заработают с 6:00, — уточнили в горадминистрации. — Принято решение ещё один избирательный участок в Заводском районе — № 232 — открыть с 6:00, чтобы удобно было проголосовать сотрудникам КАО «Азот».

Также ко всем желающим члены УИК приедут на дом. Предусмотрено голосование пациентов стационаров.

Отмечается, что большое внимание уделено вопросам безопасности.