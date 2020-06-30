Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Вашингтон с тревогой и осуждением воспринял решение России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом на заседании Совета Безопасности заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.

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«С тревогой мы понимаем, что Россия прекратила своё соглашение о механизме деконфликтинга с ООН, поставив под угрозу жизни миллионов людей на северо-западе Сирии и ещё больше затруднив доставку помощи ООН в этой области», — заявила американский постпред.

По её словам, «решение России абсолютно неприемлемо и призвано воздвигнуть новые барьеры на пути оказания гуманитарной помощи».

«Мы шокированы тем, что Россия пошла на такой опасный шаг», — подчеркнула Крафт.

В то же время дипломат опровергла, что санкции США подрывают гуманитарный доступ в Сирию.

«Предположения о том, что наши санкции препятствуют доставке гуманитарной помощи в Сирию, являются пропагандой, призванной отвлечь внимание от ужасов режима Асада», — подчеркнула Келли Крафт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в ООН заявили, что Россия вышла из «механизма деконфликтинга». Постоянный представитель России при организации Василий Небензя объяснил решение тем, что механизм часто применялся для дезинформации, а якобы гуманитарные объекты использовались террористами.

При этом ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что военные каналы связи и координации с США по обстановке в Сирии работают эффективно и Россия заинтересована в дальнейшем развитии двустороннего соглашения по предотвращению возможных военных инцидентов. Он отметил, что РФ находится в «очень интенсивном и профессиональном диалоге с США по военным каналам», механизм деконфликтинга работает.