Бишкек, , 08:47 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев переведен из следственного изолятора Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в больницу, сообщили в пресс-службе комитета.

В ведомстве уточнили, что экс-президент пожаловался на состояние здоровья 29 июня. После этого Атамбаев прошел тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Консилиум врачей поставил диагноз: «внебольничная двусторонняя пневмония». В связи с заболеванием принято решение о переводе бывшего президента в стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Первомайский районный суд Бишкека вынес решение в отношении Алмазбека Атамбаева по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Экс-президент получил 11 лет тюрьмы.

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