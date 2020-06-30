Берлин, , 08:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в том, что она несет «историческую и уголовную ответственность» в ливийском конфликте как страна, которая «претендует на членство в НАТО», сообщает Le Figaro.

«В Ливии Турция была первым внешним спикером», — заявил президент Франции во время своего визита в столицу Германии.

По словам Эммануэля Макрона, Турция не выполняет ни одного из своих обязательств в рамках Берлинской конференции и увеличила свое военное присутствие в Ливии.

Ранее президент Франции обвинил Анкару в том, что она играет в «опасную игру» в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые встретились лично с начала кризиса, вызванного пандемией, во дворце Мезеберг, расположенном в 70 километрах от Берлина 29 июня 2020 года.

Подробнее в материале: Макрон и Меркель провели двустороннюю встречу во дворце Мезеберг