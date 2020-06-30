Варшава, , 08:44 — REGNUM Действующий президент Польши Анджей Дуда, лидирующий в голосовании, получил в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, что требует проведения второго тура, а его конкурент Рафал Тшасковский — 30,46% голосов. Официальные итоги прошедшего 28 июня голосования 30 июня объявила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши.

«Ни один кандидат не получил более половины от всех голосов. 12 июля состоится новое голосование. В новом голосовании выбор осуществляется из двух кандидатов, которые получили большинство голосов. Это Анджей Дуда и Рафал Тшасковский», — сообщил глава ГИК Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции.

Соперник Дуды во втором туре Тшасковский является мэром Варшавы и кандидатом от крупнейшей в стране оппозиционной партии «Гражданская платформа». Прошедшие после первого тура исследования общественного мнения подтверждают сохранение за Дудой лидерства во втором туре, но уже со значительно меньшим отрывом — всего лишь 45,7%, против 44,7% у Тшасковского. По оценкам наблюдателей, определяющими для победы того или другого кандидата могут оказаться голоса избирателей, чьи кандидаты не прошли во второй тур.

По данным ГИК, третье место с 13,87% голосов занял независимый кандидат журналист Шимон Холовня. Четвёртое место с 6,7% — представитель партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Поддержка остальных кандидатов оказалась незначительной.

Явка на первом туре выборов составила рекордные 64,51%, что существенно больше явки 54,94% в 2010 году и явки 48,96% в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда, лидирующий в первом туре голосования на президентских выборах, принял предложение кандидата от оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского о проведении перед вторым туром телевизионных дебатов.

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