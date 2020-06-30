Иркутск, , 08:41 — REGNUM Парламентарии Иркутской области приняли в первом чтении законопроект «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Как сообщает официальный сайт Иркутского законодательного собрания, в случае его принятия единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей из областного бюджета предусмотрены детям в возрасте от 16 до 18 лет, проживающим на территории Приангарья.

«Целесообразность принятия такой нормы, по мнению разработчиков, связана с необходимостью предоставления материальной помощи семьям, имеющим детей, в условиях экономического кризиса и самоизоляции», — сказано в официальном сообщении. Известно, что проект поддержан депутатами всех фракций, представленных в региональном парламенте, а также — врио губернатора и уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса и последовавшим за ней экономическим кризисом государство реализует несколько пакетов мер государственной поддержки граждан, бизнеса и экономики в целом. Однако дети старшего возраста такой помощью обделены: в Роструде завили, что с 16 лет подростки вполне уже могут зарабатывать сами.